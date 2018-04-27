Президентський рейтинг Зеленського більше ніж у Вакарчука, - соцопитування

Так, у Зеленського 7,2% підтримки, в той час як у Вакарчука – лише 5,1%. Зазначимо, що лідерами президентскьої гонки є лідер "Батькіщини" Юлія Тимошенко – 10,2%, президент Петро Порошенко – 9,7%, та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович – 7,6%.

Нижче ніж у Зеленського президентський рейтинг у чинного прем’єра Володимира Гройсмана (5,3%), лідера РПЛ Олега Ляшка (6,7%) та інших політиків.

В свою чергу, у рейтингу політичних партій Зеленський також обходить Вакарчука, та навіть проходить до парламенту.

Якби вибори були у найближчу неділю, до Ради пройшли б вісім партій. Зокрема, за партію "Батьківщина" проголосували б 12,3% опитаних (серед тих, хто візьме участь у голосуванні), за "Солідарність" - 11,4%. Також до парламенту потрапляють партії "За життя" (7,9%), "Громадянська позиція" (7,8%), "Опозиційний блок" (7,4%), Радикальна партія Олега Ляшка (6,9%), "Слуга народу" Володимира Зеленського (5,7%) та Об’єднання "Самопоміч" (5,3%).

Ймовірна партія Святослава Вакарчука отримали лише 2,1% підтримки.

Міжнародний дослідницький центр BURI здійснював соціологічне опитування протягом 19-30 березня 2018 року. Загальна кількість респондентів (репрезентативна вибірка) - 2028 осіб. Метод опитування – особисте інтерв'ю. Похибка репрезентативного дослідження – 2,2%.

Источник: eutoday.net