Оборудование для ресторанов и кафе - электрические плиты

Выбор зависит от особенностей работы, имеющихся инфраструктурных сетей и плановой нагрузки на оборудование для ресторана maresto.ua.



Когда нет возможности подключить газовую плиту, профессиональные электрические плиты становятся основой для комплектации теплового ресторанного оборудования. Количество рабочих поверхностей, система производства тепла, наличие или отсутствие духового шкафа - разнообразие представленных на рынке плит позволяет пополнить оборудование для кафе и ресторанов моделями нужного класса и производительности. Когда возникает проблема нехватки пространства в рабочих зонах заведения. Выбирая компактное оборудование для ресторанов, стоит обратить внимание на настольные электрические плиты.

Оборудование для кафе

Когда электрические плиты для кафе выбираются как основной тип теплового оборудования, следует предусмотреть рост сетевой нагрузки и выполнить все необходимые работы по подготовке системы энергообеспечения.

Сегодня можно встретить двух-, четырех- и шестиконфорочные электрические плиты. Киев и другие крупнейшие города страны с высотными зданиями массово оснащены электроплитами и в бытовом и в индустриальном секторе. Однако эксплуатационные параметры таких систем не подходят для организации системы потокового обслуживания в ресторанах и кафе, где устанавливаются производственные электрические плиты. Если в кухне нет духовых шкафов, то стоит рассмотреть возможность приобретения электроплиты с духовкой.

Оборудование для ресторана

Электрические плиты, мощность которых обеспечивает максимальный уровень теплопередачи при минимальном энергопотреблении, могут считаться наиболее подходящими для использования в индустрии питания. Сегодня распространение получают индукционные электроплиты для ресторанов. В них не используются нагреваемые конфорки, а тепловое воздействие осуществляется непосредственно на дно посуды.

Именно такие электрические плиты для ресторанов являются наиболее энергоэффективными. Но надо учитывать, что подобные устройства являются и наиболее хрупкими среди аналогов. Сегодня на отечественном рынке представлены различные электрические плиты. Украина массово переоснащается наиболее современными индукционными моделями.