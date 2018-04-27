12:59 27.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МВД намерено обжаловать решение суда по Бочковскому

Решение Окружного административного суда города Киева о восстановлении Сергея Бочковского в должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обжаловано в законном порядке.

МВД намерено обжаловать решение суда по Бочковскому

В то же время на действия судей окружного административного суда города Киева будет подана жалоба в Высший совет правосудия. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

При это в ведомстве напоминили, что обвинительный акт в уголовном деле №12015000000000159 направлен в суд по подозрению Бочковского в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями "Получение неправомерной выгоды должностным лицом", "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Служебный подлог" Уголовного Кодекса Украины. Судебное разбирательство указанного уголовного производства пока продолжается. Главным следственным управлением Национальной полиции Украины проведено полное, всестороннее и объективное расбирательство.

Вместе с тем решение административного суда о восстановлении Бочковского в должности обжаловано в законном порядке, - заявили в МВД.

Напомним, Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГосЧС.

Как сообщал УРА-Информ, адвокат Бочковского заявил, что его подзащитный намерен в пятницу утро приступить в своим обязанностям в должности глава ГосЧС.


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