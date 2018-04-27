Мальдивы и Сейшелы вероятно превратятся в необитаемые

Об этом сообщает Naked-science.

Такая угроза возникла в связи с переменами в климате и недостатком пресной воды

Так, ученые проанализировали измененные климатические процессы, которые оказывают влияние на территорию Маршалловых Островов в Микронезии, куда входят 29 атоллов. По мнению исследователей, схожие риски могут коснуться всех коралловых островов с сотнями тысяч местных жителей.

До этого специалисты оценивали рост уровня воды вокруг острова и зафиксировали отсутствие угрозы в ближайшее столетие. Авторы новых исследований изучили графики подъема уровня океана, сравнили их с оценками динамики морских волн, объемом парниковых газов. Они пришли к выводу, что опасность уже грозит большинству низко лежащих коралловых островов.

Они анонсируют, что больше всего стоит боятся наводнения, которые будут набирать мощность и частоту, разрушая зданиям, дороги, транспорт, источники пресной воды, водоносные горизонты (аквифермы). Из-за наводнений в аквифермы может попасть соленая вода, и смесь станет непригодной для питья и приготовления пищи. Выпадающих дождей будет недостаточно, поэтому необходимо заранее спланировать защитные меры.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", исследователям в Украине планируют ввести систему наказаний за плагиат, в рамках которой им будет отказано в присвоении звания или у них будут отнимать звания.