Южнокореец через контрабандистов отправил 500 дисков в КНДР - ВИДЕО

Об этом сообщает DW.

Кореец снял серию четырех видеороликов и назвал их "Пицца для людей-2". Каждый из них тематически раскрывает западную и южнокорейскую культуру. В них освещаются поездки за границу, корейские поп-исполнители, празднование Рождества и приготовление пиццы. Фильмы длятся по пять минут, в съемках взяли участие два актера из Южной Кореи.

По словам художника, в итоге вышла смесь сериала и любительских роликов с применением игры света, сатирического тона с целью рассказать населению Северной Кореи о культуре Запада.

Как заявляет Ким, идея о съемке пришла к нему после новостей о создании пиццерии в Пхеньяне в 2008 году. В заведении ингредиенты для пиццы привозили из Италии, а повара ездили в Рим и Неаполь для обучения верному способу приготовления. Для того, чтобы посетить элитный ресторан, люди должны были заказывать в нем место за несколько месяцев.

Ким сообщил, что отдал безвозмездно пяти контрабандистам по сотне дисков для распространения их на черном рынке в Северной Корее, ему было все равно, продадут их или раздадут просто так. Он не знает, сколько людей одержали диски, но по словам контрабандистов, все фильмы разошлись.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Закарпатье и Волыни пограничными службами были зафиксированны контрабандисты, которые оставили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, скрываясь от правоохранителей.