Известного актера признали виновным в изнасиловании

Об этом сообщает Fox News.

Судья принял решение о признании 80-летнего артиста признали виновным по трем статьям. Наказание пока не оглашено.

Потерпевшая сторона Андреа Костанд сообщила, что в 2004 году Косби изнасиловал ее рядом со своим жилищем, подмешав ей в напиток снотворное до этого. Сообщается, что семь мужчин и пять женщин, в числе суда присяжных, перед оглашением решения совещались 14 часов.

Также в период предыдущего разбирательства присяжные обсуждали обвинения 50 часов, но так и не дошли до единогласия. В частности, за последние года Косби подозревали в сексуальном насилии, домогательствах и изнасилованиях десятки женщин.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Закарпатье полиция задержала пятерых жителей города Мукачево, которых обвиняют в изнасиловании.