17:15 27.04.2018 | Общество | Новости
100192554:test

Известного актера признали виновным в изнасиловании

На заседании суда в Соединенных Штатов Америки был признан виновным в изнасиловании женщины знаменитый актер и комик Билл Косби. Преступнику грозит до 30 лет лишения свободы.

Известного актера признали виновным в изнасиловании

Об этом сообщает Fox News. 

Судья принял решение о признании 80-летнего артиста признали виновным по трем статьям. Наказание пока не оглашено.

Потерпевшая сторона Андреа Костанд сообщила, что в 2004 году Косби изнасиловал ее рядом со своим жилищем, подмешав ей в напиток снотворное до этого. Сообщается, что семь мужчин и пять женщин, в числе суда присяжных, перед оглашением решения совещались 14 часов.

Также в период предыдущего разбирательства присяжные обсуждали обвинения 50 часов, но так и не дошли до единогласия. В частности, за последние года Косби подозревали в сексуальном насилии, домогательствах и изнасилованиях десятки женщин.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Закарпатье полиция задержала пятерых жителей города Мукачево, которых обвиняют в изнасиловании.


Поделиться
Читайте также:
 
В Китае неизвестный устроили резню в школе, семеро погибших Наставник "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери объявил об уходе из клуба Из-за агрессии России погибло 70 пограничников Украины В Таллине горит завод по переработке отходов - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив