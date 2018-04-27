16:51 27.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из-за агрессии России погибло 70 пограничников Украины

В связи с российской агрессией на территории украинского государства в течении 2017 года ушло из жизни 70 работников пограничной службы.

Из-за агрессии России погибло 70 пограничников Украины

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю 100-летия создания пограничной службы Украины.

По словам лидера страны, во время ожесточенных тяжелых боев с оккупантом 70 мужественных героев пограничной службы отдали свою жизнь для того, чтобы защитить Родину.

Как заявлял глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, за прошлый год всего было установлено 50 обстрелов украинских пограничников боевиками. В результате таких нападений, помимо указанных погибших, 429 получили ранения.

До этого президент сообщил, что теперь в Украине положен конец соместным с Российской Федерацией военным праздникам, потому как она является страной-агрессором. Он подписал указ, что 30 апреля - новый праздник пограничника, день 100-летия установления границ УНР.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Закарпатье и Волыни пограничными службами были зафиксированны контрабандисты, которые оставили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, скрываясь от правоохранителей.


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