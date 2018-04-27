12:51 27.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Третья часть украинцев не планирует уезжать на родину из Польши

Около 400 украинцев, живущих в Польше от нескольких месяцев, взяли участие в польском научном опросе. По итогам опроса оказалось, что планируют остаться 30% украинцев, которые пребывают на заработках или получают образование в этой стране.

Третья часть украинцев не планирует уезжать на родину из Польши

Об этом сообщает "SadyOgorody", сылаясь на польский научно-исследовательский институт ARC Rynek i Opinia, проводивший опрос.

Результаты свидетельствуют, что треть граждан Украины хочет, как минимум, пребывать в этом государстве длительный период, а в будущем поселится здесь на постоянной основе.

По данным специалистов, 88% опрашиваемых заявили, что такие планы возникли в связи с тем, что уровень жизни в Польше лучше, социальные условия более удобны, а оплата труда намного выше чем в Украине. Зафиксировано, что в регионе над рекой Висла украинцы больше всего довольны своим положением.

Адам Чарнецкий, вице-президент ARC Rynek i Opinia, сообщил, что весомая доля украинского населения планирует строить будущее в Польше, они хорошо отзываются о доброжелательности поляков, культурное родство между странами способствует адаптации в новом окружении.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство здравоохранения Польши разрабатывает новы правила для упрощения трудоустройства медицинских работников, которые происходят из стран за пределами Евросоюза, особенно из Украины.


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