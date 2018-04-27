15:46 27.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100192537:nastya

Главе "Верховного суда "ДНР" заочно вынесли приговор – ФОТО

Главарь так называемого "Верховного суда "ДНР " и гражданин Российской Федерации Эдуард Якубовский, получил заочный приговор к 12 годам лишения свободы.

Главе

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

Как отметил прокурор, очередным осужденным за работу на оккупантов стал гражданин РФ Эдуард Якубовский, который возглавил "Верховный суд "ДНР" в сентябре 2014 года и по настоящее время продолжает координировать работу судебной системы на временно оккупированной территории.

Под председательством Якубовского "Верховный суд "ДНР" постановил ряд незаконных приговоров, которыми люди даже были приговорены к смертной казни.

Таким образом, поскольку 59-летний сообщник террористов находится на временно оккупированной боевиками территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан совместно с народным депутатом Надеждой Савченко договорились о предоставление оборонительного оружия для выполнения боевых действий украинской стране. 


Поделиться
Читайте также:

  • В Киеве сотрудники Службы юезопасности Украины разоблачили координатора сети антиукраинских интернет-ресурсов, созданных по заданию так называемого "министерства информации и связи "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

  • Скрытую камеру, установленную специалистами НАБУ, уничтожили после решения суда. Устройство записало переговоры в кабинете экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря по закупке рюкзаков для Нацгвардии, и в НАБУ планировали ее еще применять как вещественное доказательство.

  • Экс-президент Египта Мухаммед Мурси получил 20 лет тюрьмы по обвинению в участии в убийствах протестующих. Как сообщается, Мурси обвинили убийстве, поскольку смерть протестующих наступила в результате действий силовиков в момент его президентства.
 
Трамп высказался по поводу встречи лидера КНДР и президента Южной Кореи – ФОТО В Украине планируют запретить торговлю по выходным Форвард "Ливерпуля" признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов В Винницкой области фура слетела в кювет – ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив