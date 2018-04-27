Главе "Верховного суда "ДНР" заочно вынесли приговор – ФОТО

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

Как отметил прокурор, очередным осужденным за работу на оккупантов стал гражданин РФ Эдуард Якубовский, который возглавил "Верховный суд "ДНР" в сентябре 2014 года и по настоящее время продолжает координировать работу судебной системы на временно оккупированной территории.

Под председательством Якубовского "Верховный суд "ДНР" постановил ряд незаконных приговоров, которыми люди даже были приговорены к смертной казни.

Таким образом, поскольку 59-летний сообщник террористов находится на временно оккупированной боевиками территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан совместно с народным депутатом Надеждой Савченко договорились о предоставление оборонительного оружия для выполнения боевых действий украинской стране.