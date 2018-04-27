11:32 27.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Украина может стать экспортером газа, – Шафаренко

Украина имеет значительный потенциал для производства биотоплива, который в перспективе может сделать нашу страну не импортером, а экспортером газа!  Об этом в интервью "Первому Деловому" сказал Юрий Шафаренко, директор Департамента возобновляемых источников энергетики Госэнергоэфективности.

Эксклюзив: Украина может стать экспортером газа, – Шафаренко

"У нас очень много аграрного биотоплива. И если нам использовать 37% от всех отходов с/х культур, такие, как солома, брикеты, то мы сможем заменить 9 млрд. м. куб. газа. Кроме того, В Украине 4 млн. га земель, которые не пригодны для выращивания сельскохозяйственных культур, а, значит, их можно использовать для выращивания энергетических культур. И, если задействовать этот потенциал, то можно заменить 20 млрд. м. куб. газа", — отметил Ю.Шафаренко .

По его словам, все это реально при грамотном прозрачном ведении рынка биотоплива в Украине, который на данный момент имеет ряд проблем — нестабильные цены, не всегда хорошее качество биотоплива и ненадежность его поставок. Как выход, в профильном департаменте предлагают ввести механизм организации рынка биотоплива через единую электронную платформу, где торги будут вести и производители, и потребители. Таким образом, это возродит здоровую, открытую конкуренцию, что, в свою очередь, выровняет цены и повлияет на качество и надежность поставок альтернативных источников энергии.


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