Эксклюзив: Что отталкивает инвесторов от Украины

Результаты многочисленных опросов показали, что негативные настроения бизнесменов не исчезли, но ослабли. Инвесторы, говоря о негативных факторах для ведения бизнеса в Украине, называют главными – бесправие перед силовыми министерствами и угроза безосновательного рейдерства, заявил бизнесмен и инвестор Семен Юфа в интервью ТК "Первый деловой" в программе "Деловое утро".

"Западный инвестор видит Украину как банановую республику. С уникальными возможностями, но с очень злыми местными аборигенами, которые не дают возможности ничего сделать. Прокуратура и некоторые министерства совершают просто вопиющие поступки. И в этом мы деградируем ужасными темпами. Перемены назрели и просто необходимы для улучшения инвестклимата". Среди областей народного хозяйства, наиболее привлекательных для израильского бизнеса, Семен Юфа называет пищевую промышленность и сельское хозяйство. Более миллиарда долларов в год Украина тратит на импорт овощей. Израильские инвестиции в теплицы могут позволить выращивать в Украине абсолютно все овощи, которые сейчас импортируют.