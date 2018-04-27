Бочковский не имеет морального права вернуться на свою должность, - Аваков

По словам Авакова, Бочковский не имеет ни юридических, ни этического или морального права возвращаться к работе. Бочковский уже год находится на скамье подсудимых, он обвиняется во взяточничестве в крупных размерах. Его пример и возвращение может негативно сказаться на работе всего защитного ведомства Украины.

Аваков также обвинил украинскую судебную систему в ревизионизме преступников и халатности. "Судебная система у нас такая, что происходят подобные казусы, но мне правда давно известна", - отметил министра МВД.

Напомним, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров правоохранители задержали Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГосЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в НАБУ заявили о ликвидации записи про "рюкзаки Авакова".