21:16 27.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Бочковский не имеет морального права вернуться на свою должность, - Аваков

Министр внутренних Арсен Аваков утверждает, что не допустит возвращение Сергея Бочковского на новую вакансию. Об этом передает пресс-служба МВД.

Бочковский не имеет морального права вернуться на свою должность, - Аваков

По словам Авакова, Бочковский не имеет ни юридических, ни этического или морального права возвращаться к работе. Бочковский уже год находится на скамье подсудимых, он обвиняется во взяточничестве в крупных размерах. Его пример и возвращение может негативно сказаться на работе всего защитного ведомства Украины.

Аваков также обвинил украинскую судебную систему в ревизионизме преступников и халатности. "Судебная система у нас такая, что происходят подобные казусы, но мне правда давно известна", - отметил министра МВД.

Напомним, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров правоохранители задержали Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГосЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в НАБУ заявили о ликвидации записи про "рюкзаки Авакова".


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