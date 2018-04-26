13:55 26.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жителей Черниговской области предупредили о подтоплении

Украинские синоптики предупреждают о возможном затоплении приречных территорий в Черниговской области в ближайшие два дня 2018 года.

Жителей Черниговской области предупредили о подтоплении

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, подъем уровней воды ожидается на приречных территорий и объектов в Черниговской области. В частности, на Верхнем Днепре, Десне продолжится медленное дальнейшее превышение опасных отметок.

Добавим, что повышение уровня воды спровоцирует затопление заводей и обтопление территорий и объектов, расположенных на пойме этого региона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве до конца суток, четверга, 26 апреля, ожидается силение ветра. Порывы могут достигать 15-18 метров на секунду. 


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