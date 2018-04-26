Жителей Черниговской области предупредили о подтоплении

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, подъем уровней воды ожидается на приречных территорий и объектов в Черниговской области. В частности, на Верхнем Днепре, Десне продолжится медленное дальнейшее превышение опасных отметок.

Добавим, что повышение уровня воды спровоцирует затопление заводей и обтопление территорий и объектов, расположенных на пойме этого региона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве до конца суток, четверга, 26 апреля, ожидается силение ветра. Порывы могут достигать 15-18 метров на секунду.