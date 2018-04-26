В Запорожье проведут тщательные проверки школ и садиков

Об этом сообщил журналистам начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Госпродпотребслужбы Украины в Запорожской области Дмитрий Дойнов.

По его словам, поднять периодичность проверок за планом дал возможность закон о государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных. Закон вступил в действие 4 апреля 2018 года.

Как добавил Дойнов, ревизии следует ожидать всем, а именно школам, детским садам и санаториям, которые размещаются в курортной зоне. Проверки будут устраивать в соответствии с утвержденным графиком.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", согласно новой медицинской реформе, зачисление ребенка в детский сад теперь будет проводиться при наличии медицинской справки о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра формы № 086-1/о.