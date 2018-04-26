18:50 26.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100192457:test

В Запорожье проведут тщательные проверки школ и садиков

В ближайшем времени в городе Запорожье проведут массовые тотальные проверки образовательных учреждений, детских садов и санаториев в зоне курортов.

В Запорожье проведут тщательные проверки школ и садиков

Об этом сообщил журналистам начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Госпродпотребслужбы Украины в Запорожской области Дмитрий Дойнов.

По его словам, поднять периодичность проверок за планом дал возможность закон о государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных. Закон вступил в действие 4 апреля 2018 года.

Как добавил Дойнов, ревизии следует ожидать всем, а именно школам, детским садам и санаториям, которые размещаются в курортной зоне. Проверки будут устраивать в соответствии с утвержденным графиком.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", согласно новой медицинской реформе, зачисление ребенка в детский сад теперь будет проводиться при наличии медицинской справки о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра формы № 086-1/о.


Поделиться
Читайте также:
 
Здание закрытого консульства РФ в США проверили - Госдепартамент Потап оригинально покрасил бороду - ФОТО На производстве треть смертельных случаев составляют ДТП Южнокореец через контрабандистов отправил 500 дисков в КНДР - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив