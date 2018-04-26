13:55 26.04.2018 | Общество | Новости
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В Венгрии обнаружили первый случай АЧС

В Венгрии ветеринары выявили у свиней такие симптомы как лихорадку, цианоз кожи и геморрагии во внутренних органах, что указало на грозящую первую вспышку вирусной африканской чумы свиней, которая может передаваться и людям.

В Венгрии обнаружили первый случай АЧС

Об этом сообщает издание Professional Pig Community.

Сообщается, что случай болезни специалисты зафиксировали у диких кабанов в северном районе Венгрии Гьонгйос (Хевеш), где проживают 33 553 человек.

В данный момент ветеринарной службой государства проводится эпидемиологический анализ по поводу вероятных путей заражения зверей страны АЧС.

До этого об рискованных тенденциях распространения АЧС предупреждали в Польше, но Еврокомиссия отказалась продолжать инвестирование, так как с 2013 года уже вложила в борьбу с АЧС более 50 млн евро.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одесской области в поселке Саврань и Полянецкое ветеринары вынуждены были ликвидировать поголовье  свиней из-за вспышки АЧС.


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