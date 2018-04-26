В Венгрии обнаружили первый случай АЧС

Об этом сообщает издание Professional Pig Community.

Сообщается, что случай болезни специалисты зафиксировали у диких кабанов в северном районе Венгрии Гьонгйос (Хевеш), где проживают 33 553 человек.

В данный момент ветеринарной службой государства проводится эпидемиологический анализ по поводу вероятных путей заражения зверей страны АЧС.

До этого об рискованных тенденциях распространения АЧС предупреждали в Польше, но Еврокомиссия отказалась продолжать инвестирование, так как с 2013 года уже вложила в борьбу с АЧС более 50 млн евро.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одесской области в поселке Саврань и Полянецкое ветеринары вынуждены были ликвидировать поголовье свиней из-за вспышки АЧС.