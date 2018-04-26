В Украине запустили крупнейшую солнечную электростанцию

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что мощность части введенной в работу - 11 МВт. После завершения строительства мощность будет составлять 50 МВт.

К слову, полностью завершить строительство планируют в декабре 2018 года. После этого станция сможет обеспечивать электроэнергией шесть районов Запорожской области, также курорты на побережье Азовского моря.

Инвесторами проекта выступила компания Astra Capital Group в партнерстве с государственным Укргазбанком.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство Ровенской атомной электростанции приостановило работу блока №2. В официальном уведомлении предприятия говорится, что работа подраздельной структуры АЭС была приостановлена для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.