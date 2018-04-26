10:56 26.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

В ночь с 25 на 26 апреля в Киеве возле Мемориального кургана "Героям Чернобыля" состоялся поминальный молебен. Так, почтить память героев и умерших в результате аварии на ЧАЭС пришли около 50 человек. На мероприятии среди простых украинских граждан были и политики. 

В Украине почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отметим, что почтить память в результате аварии на ЧАЭС пришли все, кто был свидетелем событий, некоторые пришли на мероприятие с детьми.

У мемориального кургана провели поминальный молебен. Священники прочитали несколько молитв, после чего все присутствующие возложили цветы. После молитв над Киевом раздались удары колокола, установленного на вершине кургана.

Стоит добавить, что в столице единовременную материальную помощь получат более 50 тысяч пострадавших в результате катастрофы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина вспоминает ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомное электростанции.


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