В Одессе на майские усилится контроль полиции

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

По его словам, это необходимо для того, чтобы контролировать порядок и безопасность в стенах города. Больше чем тысяча служителей закона будут обеспечивать гражданский покой 1 и 2 мая. Головин напомнил, что в связи с праздничными выходными днями, так что тщательное внимание полиция должна уделить групповым скоплениям людей.

Он заявил, что 2 мая в городе произойдет ограничение дорожного и автомобильного движения на некоторое время, а на улицах Одессы будут вести работу кинологическая и взрывотехническая службы. 28-29 апреля на сайте ГУ НП обнародуют информацию, какого рода будут ограничения, где будут размещаться металлоискатели.

Как заверил Головин, полиция помнит о недочетах и замечаниях прошлых лет, когда было много негативных отзывов местных жителей, связанных конкретно с ограничением движения и подобными мерами, и что максимально предоставить безопасность в городе получится только вместе.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", патрульные в Черновцах устроили дрифт с сиреной на школьной площадке.