08:59 26.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луцке заместитель городского головы попался на взятке

Полиция Луцка в среду вечером,25 апреля, задержала троих должностных лиц городской рады.

В Луцке заместитель городского головы попался на взятке

При этом среди задержанных заместитель городского головы Луцка. Чиновники попались на горячем во время получения взятки.

Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, во время документирования преступных действий заместителя городского главы, установлен факт его посредничества при вымогательстве председателем одного из судов области. Должностные лица требовали

от гражданина десять тысяч долларов за вынесение положительного решения во время судебного разбирательства.

Также генпрокурор сообщил, что задержание произошло в время получения четвертого транша. Эти деньги должны были гарантировать оформление права собственности на построенный жилой дом.

В горсовете Луцка ситуацию на данный момент никак не прокомментировали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины Харьковской области задержали подполковника полиции. Офицер попался на взятке. Он требовал от директора частного предприятия восемь тысяч долларов, обещая за эти деньги открыть уголовное дело по должникам предпринимателя.


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