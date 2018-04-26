12:55 26.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Крыму ФСБ вновь проводит массовые обыски у татар - ФОТО

В четверг утром, 26 апреля, спецназовцы Федеральной службы безопасности России вторглись в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения .

В Крыму ФСБ вновь проводит массовые обыски у татар - ФОТО

В частности в Белогорске в аннексированном Крыму силовики в данный момент проводят массовые обыски в жилых домах крымских татар. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, спецназовцы вторглись в дома активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Ремзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Экрема Велиляева, Зеры Велиляевой, а также к их взрослым детям, проживающим отдельно.

Одновременно обыски проводятся в других регионах Крыма: в помещениях производственных баз и десятков фирменных магазинов ведущей крымской фирмы по дистрибуции продуктов питания КрымОпт, принадлежащей братьям Велиляевым.

При этом народный депутат пояснил, что в Белогорске у офиса КрымОпта собрались около 400 человек. В настоящее время и к другим местам проведения обысков прибывают крымские татары.

По всем местам проведения обысков сосредоточены значительные силы спецподразделений, оснащенных стрелковым оружием, установлены оцепления по периметру мест проведения обысков. Операцией руководят сотрудники ФСБ России, - подчеркнул Чубаров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в аннексированном Россией Крыму силовики в четверг утром, 25 января, вновь пришли с обысками в дома местных жителей. Как сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" на своей страничке в Facebook, только что у Энвера Кроша забрали телефон, планшет и ноутбук, а затем его самого отправили в отделение полиции в Джанкое.


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