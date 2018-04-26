08:22 26.04.2018 | Общество | Новости
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В Facebook отказались давать показания в Конгрессе США

Руководители компании Facebook заявили, что отказываются давать показания на слушании в Палате представителей Конгресса США. Об этом информирует Reuters.

В Facebook отказались давать показания в Конгрессе США

Отмечается, что в компании ожидают продолжительного диалога с членами комитета насчет твердой приверженности Facebook быть платформой для всех идей и мнений.

Кроме того, корпорации Alphabet Inc и Twitter Inc также были приглашены для дачи показаний на слушаниях в Судебном комитете Палаты представителей. Однако, пока не известно появятся ли они на слушаниях.

На слушании также будут представлены две афроамериканские сестры, Линнетт Хардауэй и Рошель Ричардсон, широко известные под названием "Алмаз и шелк", которые являются сильными сторонниками президента США Дональда Трампа и его президентской кампании.

Сестры заявили в начале этого месяца, что Facebook отправил им электронное письмо, в котором говорится, что после обзора их контент был определен как небезопасный для общества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство  Facebook будет проводить верификацию модераторов групп и пабликов своей платформы. Сообщается, что дополнительная верификации модераторов позволит контролировать деятельность лиц, которые занимаются размещением в своих группах и страницах политической рекламы.


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