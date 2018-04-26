В Днепре утвердили Кодекс поведения чиновника и установили деловой дресс-код

В котором четко прописано, что разрешено делать чиновникам и каким должен быть их внешний вид на работе. При этом основными требованиями к внешнему виду сотрудников-женщин установлено официально-деловой стиль - костюм классического кроя в котором юбка должна быть примерно до середины колена – на пять сантиметров выше или ниже. Допускаются также брючные костюмы, классические блузки и закрытые платья.

Кроме этого, сотрудницам горсовета следует подбирать вещи не более трех цветов и двух типов принтов. В то же время женщинам рекомендовано воздержаться от прозрачных тканей, глубоких декольте, слишком узких и коротких юбок с глубокими разрезами.

Мужской дресс-код предполагает костюм и рубашку спокойных цветов.

Следить за соблюдением выполнения Кодекса будет специальная комиссия по вопросам поведения сотрудников Днепровского горсовета. А за нарушение предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Кодексом также предусмотрено, что городские власти, которые постоянно общаются с горожанами, должны носить бейджи с указанием фамилии, имени и должности.

Кроме этого появляться в общественных местах в нетрезвом состоянии даже в нерабочее время категорически запрещено, а сам чиновники должны быть "беспристрастными, вежливыми и доброжелательными. Он обязаны не допускать в межличностном общении, публичных выступлениях или комментариях в соцсетях высказываний, дискриминирующие, унижающие национальную или человеческое достоинство, религиозные убеждения других.

Также им следует воздержаться от создания и распространения неточных и ошибочных материалов.

Документ также устанавливает график работы чиновника, который в целом должен отработать в неделю 40 часов, иметь 45 минут перерыва и короткие рабочий день в пятницу.

Местные депутаты считают, что такой кодекс поможет чиновникам работать эффективнее и избегать, в частности, злоупотреблений властью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре с февраля подняли тарифы на проезд в городских маршрутках. Соответствующее решение принял городской совет. Как пояснил представитель в горсовете, согласно постановлению №158 "Об установлении граничных тарифов на услуги перевозки пассажиров и багажа на городских автобусных маршрутах общего использования в городе Днепр" установлены граничные тарифы на автобусных маршрутах общего использования, которые обслуживаются в обычном режиме движения, и не отнесены к государственному заказу - семь гривен; на социально значимых маршрутах в обычном режиме движения - 3,5 гривны.