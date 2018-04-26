В четверг в Украине в некоторых областях воздух прогреется до до 28 градусов

На западе и севере страны, а также в Харьковской и Полтавской областях ночью, а вечером и в Винницкой области ожидается небольшой дождь. В Закарпатье и Прикарпатье днем - умеренные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, западный, 7-12 метров на секунду

Температура воздуха днем составит 16-23 теплых градусов.

В Киеве сегодня порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо покроется тучами, которые продержатся до вечера. Ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла. Днем потеплеет до 20-22 градусов.

На западе Украины ночью небольшой дождь, днем местами кратковременный дождь, кое-где с грозой, только в Волынской и Ровенской области без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов тепла. Днем потеплеет до 17-24 градусов, в Волынской, Ровенской и Львовской областях до 13-19 градусов.

На севере страны ночью возможен небольшой дождь. Днем синоптики осадков не обещают. Ночная температура воздуха будет от 9 до 15 градусов со знаком плюс. Днем температура воздуха составит 17-23 градус со знаком плюс.

В центре Украины в четверг в основном без осадков, только в Полтавской области ночью и днем, а в Винницкой области только днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, в Винницкой области 11-16 градусов. Днем воздух прогреется до 19-26 градусов, а в Днепропетровской области до 23-28 градусов.

На востоке Украины сегодня также сухо и жарко. Только в Харьковской области местами кратковременный небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

На юге страны сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 8-15 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 22-29 градусов.

В Крыму сегодня также осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

Народный прогноз: 26 апреля отмечается день памяти святой мученицы Фомаиды Египетской. В народе Фомаида считается укротительницей страстей. Наши предки наблюдали за выделением березового сока: если у березы было много сока, считалось, что лето дождливым будет. В это время появляются первые весенние цветы (при теплой весне появляются раньше), зеленеет малина.