В Черновцах полицейские устроили гонки на школьной площадке – ФОТО

Как отметили в управлении полиции, что копы в одной из школ рассказывали о своей работе и показывали машину, но дрифтировать на ней на школьном дворе не должны были. Также в управлении добавили, что проведут служебное расследование.

Представитель управления патрульной полиции города Черновцы Юлия Долиба сказала, что экипаж был направлен в учебное заведение, чтобы ученики могли ознакомиться со служебным автомобилем, его оснащением.

"О результатах служебного расследования сообщим всем заинтересованным сторонам и представителям СМИ, поскольку понимаем, что событие резонансное", - добавила она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная полиция Украина открыла набор в патрульную полицию АР Крым и город Севастополь. Стартует набор граждан в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь, хотя в данный момент идет речь о 60 свободных должностных мест.