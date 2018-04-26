Ушел из жизни легендарный украинский исследователь Антарктиды Виталий Вернигоров

Отмечается, что смерть настигла 69-летнего ученого, когда он возвращался на Родину после двухнедельной антарктической экспедиции.

По данным ведомства, причина смерти Вернигорова - сердечный приступ.

Украинский исследователь начал свой научный путь в морских экспедициях 1980-х годов, работал в Атлантике и Индийском океане, отправлялся в кругосветное плавание.

Вернигоров был участником первой украинской антарктической экспедиции, после чего много раз зимовал в Антарктиде и принимал участие в сезонных исследованиях.

Ученый также проводил различные геолого-геофизические исследования, был сотрудником Института геологии НАН Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 35 лет внезапно ушел из жизни известный британский актер театра, кино и телевидения Алекс Беккет. Что послужило причиной смерти в таком раннем возрасте артиста? В данный момент ведется расследование о возможных обстоятельствах кончине.