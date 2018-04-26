16:35 26.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ушел из жизни известный украинский литератор и преподаватель

В ночь с 25 на 26 апреля умер талантливый преподаватель, журналист и детский писатель Сергей Иванюк, которого знали под псевдонимом Сергей Оксеник.

Ушел из жизни известный украинский литератор и преподаватель

Об этом сообщают его друзья и знакомые на странице в Facebook.

Сергею Иванюку было 67 лет. При жизни он был из числа тех, кто восстанавливал Киево-Могилянскую академию, после ее успешного открытия в 1992 году занял пост декана гуманитарных наук. С 1994 по 2000 годы был ректором образовательного учреждения.

Известно, что студенты очень любили и ценили знания Иванюка, и он долго трудился на кафедре литературоведения НаУКМА.

В 2004 году свет увидела его первая книга приключенческо-фантастической трилогии "Лесом, небом, водой" ("Лысый"). В 2006 году он стал главой редакции журнала для молодежи "Одноклассник", и продолжил сочинять произведения для детей. Последний роман литератора "Убийство пьяной пионерки" был презентован 17 апреля 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", ушел из жизни предваритель известной британской музыкальной группы The Overtones Тимми Матли при неизвестных обстоятельствах.


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