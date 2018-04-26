13:40 26.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинская армия признана самой мощнейшей в Европе, - Порошенко

В рейтинге самых эффективных армий в Европе Вооруженные силы Украины заняли восьмое место.

Украинская армия признана самой мощнейшей в Европе, - Порошенко

Об этом сообщил глава украинского государства Петр Порошенко, опубликовав на своей страницев Facebook соответствующий пост.

Там он написал, что ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. Согласно статистике Global Firepower, именно украинская армия − самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО.

"Гордимся нашими военными!", − добавил глава государства.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower. Теперь среди 136 стран Украина находится на 29 месте.


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