Украинская армия признана самой мощнейшей в Европе, - Порошенко

На военную службу ВСУ приняло свыше 30 тысяч контрактников В 2017 году по контракту в Вооруженные силы Украины было принято более 30,7 тыс. украинцев. Об сообщается на официальном сайте Генштаб ВСУ.

Кур: уровень преступности в Украине выше, чем в 90-тые Начальник Управления криминальной разведки УБОП Украины Валерий Кур заявил, что преступность в Украине скатилась до примитивизма, но бороться с ней все равно некому. Его зявление прозвучало в эфире одной из украинских радиостанций.

В Кабмине планируют отменить штамп о прописке в паспорте Министерство экономического развития и торговли предложило инициативу об отмене обязательного штампа в паспорте, который удостоверяет прописку.

Украинская армия поднялась в рейтинге сильнейших армий мира Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower.

Диалог с Россией нужен, изоляция недопустима, - Столтенберг Генсек НАТО Йенс Столтенберг просит союзников по НАТО не пытаться изолировать Россию от международной политики. Об этом передает Reuters.