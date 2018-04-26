15:30 26.04.2018 | Общество | Новости
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У российских космонавтов возникли неприятности с водой

В международном многоцелевом космическом исследовательском комплексе в участке с космонавтами Российской Федерации зафиксированы проблемы с качеством воды.

У российских космонавтов возникли неприятности с водой

Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации, неприятности возникали при использовании именно горячей воды. Исследователи столкнулись с примесью желтого цвета неопределенного происхождения.

Сообщается, что российские космонавты временно использовали воду из сегмента Соединенных Штатов Америки.

На данный момент определено, что желтая примесь в воде является накипью. Это не мешает безопасности здоровья, а проблему легко будет ликвидировать.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", астрофизики зафиксировали в космосе движение смертоносной звезды, которая привдеет к масштабным катаклизмам в галактике Млечный путь.


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