У российских космонавтов возникли неприятности с водой

Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации, неприятности возникали при использовании именно горячей воды. Исследователи столкнулись с примесью желтого цвета неопределенного происхождения.

Сообщается, что российские космонавты временно использовали воду из сегмента Соединенных Штатов Америки.

На данный момент определено, что желтая примесь в воде является накипью. Это не мешает безопасности здоровья, а проблему легко будет ликвидировать.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", астрофизики зафиксировали в космосе движение смертоносной звезды, которая привдеет к масштабным катаклизмам в галактике Млечный путь.