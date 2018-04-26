Суд определил арест коррумпированного столичного судьи

Об этом сообщает пресс-служба Соломенского райсуда столицы в лице секретаря Яны Квитченко.

После рассмотрения ходатайства прокуратуры, судья частично его удовлетворил. Подозреваемый Новак будет содержаться под стражей в Киевском следственном изоляторе в течении 60 дней. Временной период действия постановления истечет 21 июня 2018.

По словам Квитченко, следственный судья в частности назеначил Новаку альтернативную меру пресечения в форме залоговой суммы в размере 120 тыс. грн.

Если Новак внесет залог, то на него будут возложены обязательства приходить к детективу, прокурору или в суд, не выезжать из столицы без одобрения детектива, прокурора, суда, увещать о перемене своего места жительства, прекратить общение со свидетелями в уголовном производстве, отдать паспорт для выезда в другие страны, носить электронное устройство контроля.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", окружной административный суд города Киева отказал народному депутату Украины Бориславу Розенблату в удовлетворении иска о признании противоправными действий директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.