Суд ЕС не отменил санкции в сторону Азарова

Об этом сообщает сайт суда ЕС, публикуя данное решение.

Своим решением суд отказался исключать Азарова из списка санкций ЕС и положил на экс-премьера юридические расходы Совета ЕС.

Экс-премьер времен Януковича оспаривал санкции, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 году. Защита Азарова утверждала, что при введении санкций были нарушены фундаментальные права на собственность и ведения бизнеса и на независимое расследование, и что экс-премьер попал в список на основании ложного суждения.

До этого Азаров в Украине проиграл все суды против СБУ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", экс-премьер-министра Николая Азарова заочно допросят в суде по делу государственной измены бывшего президента Украины Виктора Януковича.