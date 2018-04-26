Стартовали полеты авиакомпании Nordica из Таллинна в аэропорт "Киев"

По словам руководителя международных продаж компании Дипак Ахлувалия, Nordica в партнерстве с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines выполняет два рейса в день из Таллинна в Международный аэропорт "Борисполь", а в аэропорт "Киев" будет летать трижды в неделю.

Известно, что флот компании составляет 18 региональных самолетов, 12 бортов Bombardier CRJ, и шесть самолетов АТR. Также, компания располагает восемью базами в Европе.

Ахлувалия уточнил, что из Таллинна собственные рейсы Nordica выполняет на шести самолетах по 21 направлению, на остальных бортах она выполняет рейсы для таких компаний как LOT, SAS.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшая в Европе авиакомпания-лоукостер из Ирландии Ryanair может начать свою работу в Украине раньше запланированного срока. Так заявил во время визита во Львовскую область президент Украины Петр Порошенко.