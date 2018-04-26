Порошенко, Гройсман и Турчинов почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Сегодня утром президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов почтили память погибшим в аварии.

Как рнаписал на своей страничке в социальной сети глава государства, Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986. Чернобыль навсегда останется незаживающей раной на сердце страны, на сердцах миллионов людей.

Сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась, но и вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений, - написал Порошенко.

В свою очередь глава правительства отметил масштабы катастрофы для всей страны, подчеркнув, что это страшная катастрофа, разрушила миллионы жизней. Трагедия для Украины и всего мира. Помним, – написал Гройсман на своей страничке в социальной сети.

При этом секретарь СНБО напомним, что прошло уже более тридцати лет с тех пор, как произошла крупнейшая атомная катастрофа планетарного масштаба. Так или иначе, Чернобыльская катастрофа повлияла на миллионы наших соотечественников, привела к тяжелым экологическим, социально-экономических и медицинских последствий не только для Украины, но и для Европы в целом. Ее роковое эхо мы чувствуем и по сей день. Должны сделать все, чтобы преодолеть эту вселенскую трагедию, – говорится в сообщении Турчинова, опубликованном на его страничке в социальной сети.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в этом году 26 апреля исполняется 32 года со дня страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС. В современном мире чернобыльская авария является крупнейшей в истории атомной энергетики: она стала самой масштабной, как по количеству задействованных в ней ликвидаторов, так и самой масштабной по количеству жертв.