16:15 26.04.2018 | Общество | Новости
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ПАСЕ определилась с дальнейшими пунктами плана по борьбе с коррупцией

В Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы провела дебаты по докладу Внешней следственной группы о ситуациях со взятками в организации.

ПАСЕ определилась с дальнейшими пунктами плана по борьбе с коррупцией

Об этом сообщает сайт Ассамблеи.

После обсуждения доклада о коррупции, в ПАСЕ также уделили внимание резолюции по следующим действиям в этой ситуации. Проведенное голосование поддержало резолюцию в лице 123 депутатов, хотя девять из общего числа было против, а десять вовсе не голосовали.

Так, соответственно резолюции, ПАСЕ признает факт наличия в рядах Асамблеи системной коррупции и одобряет итоги работы следственной группы. Организация отдала поручение регламентному комитету провести перемени в правилах и процессах Ассамблеи. В частности, принято решение о поправке в данных, что подкуп и противоправное влияние на чиновников производил не только Азербайджан, о котором преимущественно и велась речь в докладе.

Утвержденная резолюция указывает национальным делегациям, политическим группам и руководствам государств-участникам проанализировать итоги доклада об их чиновниках и отчитаться до конца 2018 года о следующих действиях в сторону нарушителей. Отмечается, что некоторые депутаты критически отнеслись к пафосному тону и уменьшении серьезности проблем ПАСЕ, хотя и многие поправки из тех, что добавили бы серьезности, были отклонены сессионным залом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Парламентская ассамблея Совета Европы признала оккупацию Российской Федерацией неподконтрольных Украине территорий Донбасса.


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