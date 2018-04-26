14:56 26.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Основными проблемами переселенцев являются отсутствие жилья и работы, - Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что наибольшими проблемами для внутренне перемещенных лиц в Украине является отсутствие постоянного жилья и работы.

Основными проблемами переселенцев являются отсутствие жилья и работы, - Геращенко

Об этом она рассказала в ходе дебатов на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По словам парламентария, проблемы вызваны у переселенцев продолжающейся российской агрессией на Донбассе, ухудшением безопасности и гуманитарного положения в регионе в целом.

Из-за войны на Донбассе и аннексию Крыма в Украине сейчас насчитывается более 1,7 млн переселенцев.

Вице-спикер ВР добавила, что по объективным причинам Украина не в состоянии обеспечить жильем всех переселенцев, покинувших места своего постоянного проживания через российскую агрессию. В связи с этим она призвала зарубежных партнеров активизировать помощь переселенцев, в частности, через каналы международной гуманитарной помощи.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Германия предоставит Украине грант в размере девяти миллионов евро. Деньге будут выделены на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц.


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