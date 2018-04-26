03:00 26.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье начала распускаться Долина нарциссов – ФОТО

На территории Карпатского биосферного заповедника начинает цвести Долина нарциссов. Об этом сообщает местное издание Мukachevo.net.

На Закарпатье начала распускаться Долина нарциссов – ФОТО

Как отмечается, долина распустилась только на десять процентов, там расцвели одиночные цветы.

Массовое цветение ожидается уже на майские праздники. Тогда более 25 гектаров заповедного массива будут покрыты белыми цветами.

Известно, что в прошлом году Долина нарциссов Карпатского биосферного заповедника зацвела в середине мая.

К слову, Долина нарциссов расположена в урочище Киреши за 4 километра от Хуста Закарпатской области. Заповедный массив входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Это крупнейший в Центральной Европе ареал нарцисса узколистного, который внесен в Красную книгу Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", жителей Закарпатья радуе распустившееся аллея сакур, которая считается самой длинной в Украине. Как отмечается, вдоль улицы Ужгородская распустились 252 сакуры, длина аллеи - 1371 метр.


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