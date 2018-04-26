На Донбассе в четверг четверо украинских военных получили ранения - ВИДЕО
На Донбассе в четверг, 26 апреля, боевики 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
В результате обстрелов четверо украинских военных получили ранения. Пострадавшие воины доставлены в медицинские учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.
Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на информацию пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Донецком направлении из 120 мм минометов, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Новотроицкого. Кроме этого, с минометов калибра 120 и 82 мм боевики вели огонь по нашим опорным пунктам вблизи Лебединского, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - неоднократно в районе Авдеевки, Марьинки, а также - Каменки.
Также крупнокалиберные пулеметы боевики применили у Невельского и Талаковки, стрелковое оружие - в районе Ломакино и Опытного, а неподалеку Новомихайловки - велся снайперский огонь.
На Луганском направлении из 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли наши укрепления вблизи Зайцево. Напомним, сегодня боевики осуществили обстрел населенного пункта Зайцево, в результате чего повреждены девять домовладений.
Напомним, на Донбассе за минувшие сутки среду, 25 апреля, российские наемные воска и подчиненные им боевики 76 раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины. В результате боевых действий 11 украинских военных получили ранения. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана медицинская помощь.
Российские наемные воска и подчиненные им боевики в понедельник, 23 апреля, активно применяли против украинских войск запрещенные Минскими соглашениями минометы крупного калибра на луганском и донецком направлениях.
Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает, что авиаудар по объектам правительственных войск Сирии со стороны США и союзников может перерасти в широкий конфликт между западными странами с одной стороны и Российской Федерацией и Ираном с другой.