На Донбассе в четверг четверо украинских военных получили ранения - ВИДЕО

В результате обстрелов четверо украинских военных получили ранения. Пострадавшие воины доставлены в медицинские учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на информацию пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Донецком направлении из 120 мм минометов, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Новотроицкого. Кроме этого, с минометов калибра 120 и 82 мм боевики вели огонь по нашим опорным пунктам вблизи Лебединского, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - неоднократно в районе Авдеевки, Марьинки, а также - Каменки.

Также крупнокалиберные пулеметы боевики применили у Невельского и Талаковки, стрелковое оружие - в районе Ломакино и Опытного, а неподалеку Новомихайловки - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли наши укрепления вблизи Зайцево. Напомним, сегодня боевики осуществили обстрел населенного пункта Зайцево, в результате чего повреждены девять домовладений.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки среду, 25 апреля, российские наемные воска и подчиненные им боевики 76 раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины. В результате боевых действий 11 украинских военных получили ранения. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана медицинская помощь.