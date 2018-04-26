Климатическая техника для дома и офиса: принципы выбора

Техника для дома

На сегодняшний день большинство жителей квартир обходятся тремя видами климатической техники: водонагревателем (бойлером), электрическим обогревателем в межсезонье, пока централизованное отопление еще не включено или слишком рано отключено, да сплит-системой. Данного набора техники вполне хватает для комфортной жизни, при этом стоимость ее довольно сносная. Самой дорогой, конечно, является сплит-система для дома, но и на ее приобретении можно существенно сэкономить, если воспользоваться сервисом сравнения цен. Например, онлайн сервис Е-Каталог ежедневно помогает экономить тысячам украинцев, которые приобретают бытовую технику.

Техника для офиса

Для небольшого рабочего помещения перечисленная техника для дома тоже вполне подойдет. Обычный малогабаритный офис, по сути, и является в большинстве случаев переделанной квартирой. А значит, сверхтребований к климату в нем нет.

Этого не скажешь о больших отдельно стоящих помещениях. Тут без климатических установок, фильтрующих и увлажняющих воздух вряд ли возможно обойтись. Установки подобного типа бывают различных габаритов и мощности, так что подобрать технику под площадь рабочих помещений не составит никаких проблем.

Для предприятий

Цеха и крупные залы требуют установки тепловых пушек и дополнительного климатического оборудования для лучшей вентиляции и борьбы со сквозняками – ведь огромные ворота могут открываться под загрузку даже в лютый мороз, и это большой стресс для организма работающих в помещениях людей.