22:32 26.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин предлагает парламенту усилит ответственность за жестокое обращение с детьми

Правительство в четверг, 26 апреля, внесло в парламент законопроект №8325 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения жестокого обращения с детьми, возникновения непосредственной угрозы их жизни или здоровью и преодоления этих явлений".

Кабмин предлагает парламенту усилит ответственность за жестокое обращение с детьми

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководства.

Вместе с тем текст проекта закона на данный момент на сайте парламента отсутствует.

В то же время по данным некоторых СМИ, документом предлагается усиление административной и уголовной ответственности родителей путем увеличения санкций. В частности, за невыполнение родительских обязанностей предусматривается введение таких санкций, как:

общественные работы и прохождение коррекционных программ;

лишение родительских прав за оставление ребенка без попечения в заведении институционального ухода.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабмин 25 апреля одобрил законопроект о внесении изменения в некоторые законодательные акты по предотвращению жестокого обращения с детьми.


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