Кабмин предлагает парламенту усилит ответственность за жестокое обращение с детьми

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководства.

Вместе с тем текст проекта закона на данный момент на сайте парламента отсутствует.

В то же время по данным некоторых СМИ, документом предлагается усиление административной и уголовной ответственности родителей путем увеличения санкций. В частности, за невыполнение родительских обязанностей предусматривается введение таких санкций, как:

общественные работы и прохождение коррекционных программ;

лишение родительских прав за оставление ребенка без попечения в заведении институционального ухода.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабмин 25 апреля одобрил законопроект о внесении изменения в некоторые законодательные акты по предотвращению жестокого обращения с детьми.