10:14 26.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чернобыльская зона должна стать территорией изменений, - Порошенко

Глава украинского государства Петр Порошенко по случаю 32 годовщины со дня Чернобыльской катастрофы заявил, что территория отчуждения должна стать местом прогрессивных технологий.

Чернобыльская зона должна стать территорией изменений, - Порошенко

Соответствующие заявление лидер страны сделал на своей страничке в Facebook.

Как утверждает президент, власть должна сделать все, чтобы трагедия, которая случилась 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, никогда не повторилась.

"Мы должны вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений", - написал президент", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Чернобыльской трагедии 32 года. Она стала самой масштабной, как по количеству задействованных в ней ликвидаторов, так и самой масштабной по количеству жертв.


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