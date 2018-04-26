Аваков раскритиковал разгон лагеря ромов в Киеве

Как утверждает Аваков, недопустимо, чтобы представителей одной этнической группы в Украине дискриминировали, запугивали и преследовали только из-за предвзятого отношения к их асоциальному образу жизни.

Однако, Нацполиция не разделяет граждан по этническому признаку, когда следит за общественным порядком и борется с преступностью. Поэтому все нарушения, совершены представителями разных этнических групп, равны перед украинским закон.

"Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным через этническую принадлежность - это средневековая дикость", - сказал министр.

Министр добавил, что события на Лысой горе, 21 апреля, будут расследованы, а виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", зал ожидания и вестибюль ж/д вокзала в столице полностью заселили ромы. Целый табор цыган разместился в здании вокзала вместе с детьми и своими вещами.