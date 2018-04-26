Объекты Чернобыльской зоны внесут в список ЮНЕСКО

Об этом сообщил журналистам Сергей Мирный, сооснователь "Чернобыль тур", глава Ассоциации чернобыльского туризма.

Данную инициативу проявила его команда. Как считает Мирный, присвоенный статус ЮНЕСКО позволит зоне пребывать под надзором мирового сообщества, что защитит объекты от повреждений и устранения. Любые негативные действия могут лишить такого статуса, что повредит репутации Украины на мировой арене.

В частности, в список контролируемых объектов всемирного наследия планируют зачислить: пункты специальной обработки- дезактивации техники, объекты, где чистили транспорт перед выездом из зоны поражения, село Копачи с почтой и детским садом, Бетоноперегрузочный узел, который использовали при строительстве "Саркофага", "Рыжий лес" на юго-западе от ЧАЭС, весь город Припять, "Чертово колесо" в парке развлечений, пруд-охладитель ЧАЭС, бывший секретный объект "Дуга-1", находящийся в военном городке времен Холодной войны, народный памятник героям-ликвидаторам в Чернобыле.

Процедура включения будет анализироваться экспертами и также будет разработан механизм внесения схожих объектов, хотя Чернобыль является одной крупнейшей ядерной трагедией в мире.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве возле Мемориального кургана "Героям Чернобыля" состоялся поминальный молебен.