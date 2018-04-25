Женщину оштрафовали на 500 долларов за бесплатное яблоко в самолете

Об этом сообщает телеканал KDVR.

Женщина рассказала, что оставила фрукт для дальнейшего рейса в Денвер. Яблоки на борту раздавали в полиэтиленовых пакетах Delta Air Lines. Тедлок сказала, что не вытаскивала его из упаковки, а затем поместила в багаж для второй части своего путешествия в город Денвер.

Яблоко, во время выборочного обыска обнаружили сотрудники американской пограничной службы после того, как ее первый самолет приземлился в Миннеаполисе. Таможенная и пограничная службы США заявили, что все сельскохозяйственные продукты подлежат декларированию.

Тедлок объясняла пограничнику, что она только что получила фрукт от авиакомпании, и спросила, должна ли она его выбросить или съесть. Пограничник в ответ выписал ей штраф в 500 долларов.

Женщина намерена обжаловать событие в суде. Представитель Delta Air Lines отказался комментировать этот случай, заявив, что компания просит клиентов придерживаться протоколов защиты таможенной и пограничной служб США.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", киевское межрегиональное управление "Укртрансбезопасность" запустит штрафную систему для водителей, нарушающих правила перевозки грузов.