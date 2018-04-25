В Украине в среду пройдут грозы, температура поднимется до плюс 25

В большинстве областей страны без осадков, лишь ночью в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, местами в Волынской и Ровенской областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 18-23 градусов тепла.

В Киеве сегодня солнце будет редко показываться из-за облаков. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 19-21 градуса.

На западе Украины сегодня сухо и тепло. Только в Волынской и Ровенской областях ночью возможен кратковременный небольшой дождь, местами с грозой. Температура воздуха ночью составит 7-12 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 18-26 градусов.

На севере Украины также без осадков. Ночная температура воздуха будет от 5 до 10 теплых градусов. Днем потеплеет до 18-23 градуса тепла, а в Черниговской и Сумской областях до 14-20 градусов.

В центре страны в среду осадков синоптики также не обещают. Только в Днепропетровской области ночью возможен местами кратковременный дождь, местами с грозой. Температура воздуха ночью составит 5-12 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 17-23 градуса.

На востоке Украины кратковременный дождь, ночью местами гроза, только в Харьковской и Донецкой областях без осадков. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 14 до 20 градусов выше нуля.

На юге страны сегодня осадков синоптики не обещают. Только ночью в Херсонской и Запорожской областях кратковременный дождь, местами с грозой. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов тепла Днем воздух прогреется до 19-25 градусов.

В Крыму в среду сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 8-13 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память святого мученика Василия, исповедника, епископа Парийского. С этого дня становится значительно теплее, земля прогревается, сохнет, поэтому в народе говорили, что "Василий землю парит". Наши предки наблюдали за ивой: если она к этому дню распушилась - сильного холода уже не будет. С 25 апреля массово вылетают шмели, летают пчелы. Выходят из нор лисицы.