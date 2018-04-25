13:50 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине начали набирать крымскую полицию

Национальная полиция Украина открыла набор в патрульную полицию АР Крым и город Севастополь. Об ожидаемой зарплате уже объявило руководство Нацполиции.

В Украине начали набирать крымскую полицию

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга.

По словам Князева, 25 апреля стартует набор граждан в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь, хотя в данный момент идет речь о 60 свободных должностных мест.

Как уточнил председатель, крымские полицейские будут патрулировать на территории полуострова и админграницы с Украиной.

Начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Евгений Жуков в свою очередь добавил, что заработная плата патрульных полицейских АР Крым и города Севастополь будет равняться восьми тысячам гривен. Он заявил, что в случае необходимости, руководство Нацполиции будет требовать выделить больше средств на поднятие зарплаты до десяти тысяч грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава Национальной полиции Украины Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым будет предназначать победителя конкурса на должность начальника Департамента стратегических разработок.


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