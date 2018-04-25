В Совете Европы показали украинский фильм о Донбассе – ВИДЕО
Во Дворце Европы в Страсбурге презентовали украинский документальный фильм "Невидимый батальон". Об этом сообщает Укринформ.
Как отметил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, по его мнению, этот фильм должны посмотреть все члены Совета Европы, потому что в нем говорится о войне, о человеке и главное - о роли женщины на войне.
Фильм является украинским документальным киноальманахом о женщинах в условиях боевых действий на востоке Украины.
Известно, что первый украинский документальный фильм о войне и женщинах на войне, снятый женщинами.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская художница Ксения Симонова смогла отснять песочный фильм о жизни и деяниях Кузьмы Скрябина. По словам создательницы клипа, раньше сам процесс создания задумывался на совсем другую композицию Кузьмы - на песню "Мам".
Представители Министерства иностранных дел стран Европейского Союза в понедельник, 16 апреля 2018 года, планируют поднять вопрос о состояние отношений с Россией и ситуацию в Сирии. Так, деловая встреча должна состоятся на заседании Совета Евросоюза в Люксембурге.