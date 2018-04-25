10:20 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Совете Европы показали украинский фильм о Донбассе – ВИДЕО

Во Дворце Европы в Страсбурге презентовали украинский документальный фильм "Невидимый батальон". Об этом сообщает Укринформ.

В Совете Европы показали украинский фильм о Донбассе – ВИДЕО

Как отметил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, по его мнению, этот фильм должны посмотреть все члены Совета Европы, потому что в нем говорится о войне, о человеке и главное - о роли женщины на войне.

Фильм является украинским документальным киноальманахом о женщинах в условиях боевых действий на востоке Украины.

Известно, что первый украинский документальный фильм о войне и женщинах на войне, снятый женщинами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская художница Ксения Симонова смогла отснять песочный фильм о жизни и деяниях Кузьмы Скрябина. По словам создательницы клипа, раньше сам процесс создания задумывался на совсем другую композицию Кузьмы - на песню "Мам".


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