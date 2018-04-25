12:32 25.04.2018 | Общество | Новости
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В России произошло два мощных землетрясения

Во вторник вечером, 24 апреля, в России зафиксировано два мощных землетрясения.

В России произошло два мощных землетрясения

Одно из них произошло возле российской Анапы, а второе возле Новороссийска. Как сообщает Европейский центр сейсмологии, накануне около девяти часов вечера на глубине 80 километров в окрестностях станции Гостагаевской ( 114 километров от Краснодара) произошло землетрясение магнитудой 4, 2 баллов по шкале Рихтера.

Практически в тоже время в Новороссийске произошло землетрясение магнитудой 4, 1.

По информации сейсмологов станции, эпицентр подземных толчков находился на глубине 80 километров в районе станции Натухаевской.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро, 25 апреля, на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту пять километров над уровнем моря. Как отметили в министерстве чрезвычайных ситуаций России, пепел не достиг населенных пунктов.


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