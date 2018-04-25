В Одессе выявили сеть аптек-нарушителей

Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы.

Сообщается, что было организовано санкционированные осмотры в сети аптек, которые совместно проводили работники оперативных подразделений Южного регионального управления пограничной службы Украины под процессуальным руководством Коминтерновской местной прокуратуры, работники Национальной полиции и СБУ в городе Одесса. Обыски проводились в рамках уголовного производства по статье Уголовного кодекса Украины за несоблюдение заведенного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и регистрации лекарственных средств в стране.

Выяснилось, что сеть аптек реализовывала хранение и сбыт медицинских лекарств, указанных в запретном списке Государственной службой лекарственных средств и контроля за наркотиками. Длится следствие.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины снял мораторий на проверки аптек.