В Одессе произошло землетрясение

Его магнитуда зафиксирована на уровне примерно трех баллов по шкале Рихтера. Толчки также ощутили жители Черноморска.

Как сообщает местное издание "Инфопорт", от толчков сработали сигнализации автомобилей. О пострадавших сообщений не поступало.

При этом издание предполагает, что это были отголоски землетрясения, которое произошло сегодня в российском Новороссийске.

Вместе с тем жители центра города в районе парка Шевченко отметили, что подземные толчки были такой силы, что дрожали стены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник вечером, 24 апреля, в России зафиксировано два мощных землетрясения. Одно из них произошло возле российской Анапы, а второе возле Новороссийска. Как сообщает Европейский центр сейсмологии, накануне около девяти часов вечера на глубине 80 километров в окрестностях станции Гостагаевской ( 114 километров от Краснодара) произошло землетрясение магнитудой 4, 2 баллов по шкале Рихтера.