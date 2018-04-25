11:19 25.04.2018 | Общество | Новости
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В Ереване вновь начались протесты оппозиции - ВИДЕО

Сегодня утром, 25 апреля, в Ереване по призыву лидера оппозиционного движения, депутата парламента Армении Никола Пашиняна возобновились акции протеста против действующей власти. Об этом сообщает Интерфакс.

В Ереване вновь начались протесты оппозиции - ВИДЕО

Как отмечается, что активисты перекрыли главные дороги города, создавая пробки. Также в акциях участвуют студенты.

Крупнейшая в Армении оппозиционная политическая сила – партия Процветающая Армения – призвала своих сторонников выйти на улицы и присоединиться к протестному движению.

"Призываем всех своих однопартийцев мобилизоваться в Ереване и областях Армении, выйти на улицы, быть рядом с народом. Мы всегда были с народом", – говорится в заявлении партии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возобновились протесты в Ереване против премьера Сержа Саргсяна. Так, к акциям оппозиции присоединились не только студенты, но и около двух десятков людей в военной форме.


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