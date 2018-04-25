В Ереване вновь начались протесты оппозиции - ВИДЕО
Сегодня утром, 25 апреля, в Ереване по призыву лидера оппозиционного движения, депутата парламента Армении Никола Пашиняна возобновились акции протеста против действующей власти. Об этом сообщает Интерфакс.
Как отмечается, что активисты перекрыли главные дороги города, создавая пробки. Также в акциях участвуют студенты.
Крупнейшая в Армении оппозиционная политическая сила – партия Процветающая Армения – призвала своих сторонников выйти на улицы и присоединиться к протестному движению.
"Призываем всех своих однопартийцев мобилизоваться в Ереване и областях Армении, выйти на улицы, быть рядом с народом. Мы всегда были с народом", – говорится в заявлении партии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возобновились протесты в Ереване против премьера Сержа Саргсяна. Так, к акциям оппозиции присоединились не только студенты, но и около двух десятков людей в военной форме.