В Ереване вновь начались протесты оппозиции - ВИДЕО

Как отмечается, что активисты перекрыли главные дороги города, создавая пробки. Также в акциях участвуют студенты.

Крупнейшая в Армении оппозиционная политическая сила – партия Процветающая Армения – призвала своих сторонников выйти на улицы и присоединиться к протестному движению.

"Призываем всех своих однопартийцев мобилизоваться в Ереване и областях Армении, выйти на улицы, быть рядом с народом. Мы всегда были с народом", – говорится в заявлении партии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возобновились протесты в Ереване против премьера Сержа Саргсяна. Так, к акциям оппозиции присоединились не только студенты, но и около двух десятков людей в военной форме.