Украинцам пока что не рекомендуют ехать в Нигерию из-за лихорадки

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД.

В службе напоминают о рисках для жизни в случае заболевания вирусом лихорадки Ласса, острой инфекционной болезни из группы вирусных геморрагических лихорадок.

В данный момент особенно опасно посещать такие штаты страны, как Эдо, Ондо, Эбони, Плато, Тараба , Баучи, Насарава, Анамбра, Бенуа, Коги, Имо, Лагос, Дельта, Осун, Риверс, Гомбе, Экити, Кадуна, Абиа и Федеральной столичной территории Абуджа, где зафиксированы случаи заболевания.

В Центре по контролю заболеваний Нигерии заявляют, что с 1 января по 8 апреля в стране зафиксировано 1781 случай подозрения на заболевание, из которых 408 подтвердились. 101 человек уже погиб за этот период.

Добавлено. что во время нахождения в Нигерии в случае возникновения симптомов заболевания необходимо сразу обращаться в ближайшее медицинское учреждение и Центр по контролю заболеваний Нигерии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", после нападения вооруженных полукочевых скотоводов в церковь Нигерии, погибло 16 мирных жителей.